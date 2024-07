Ultimo e Cesare Cremonini di nuovo insieme: le foto del pranzo tra “fratelli”

Lo scorso luglio, Ultimo e Cesare Cremonini avevano trascorso una serata insieme sull'isola di Salina, nelle Eolie, dove si erano incontrati per caso. A quasi un anno di distanza, i due artisti si sono ritrovati, questa volta per scelta. “Direzione Padova… che fai non ti fermi a Bologna per un pranzo dal fratello Cesare!? Che magnata e che bevuta”, così Ultimo ha raccontato come sono andate le cose, prima di spendere parole piene di stima per il collega.