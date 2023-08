Ultimo e Cesare Cremonini cantano insieme Marmellata #25 in vacanza. VIDEO

“Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic”, ha confessato il cantautore bolognese su Instagram. “Cantarla [Marmellata #25] insieme è stato un regalo per la mia vita. Grazie per le serate insieme perché ci divertiamo come matti e perché dietro capolavori come questo… c’è dietro un mondo”, ha replicato il cantautore romano.