Ultimo dopo Sanremo 2023 e l’album “Alba”: “Mi sento vero e orgoglioso”

È uscito da poco più di due giorni “Alba”, il nuovo album di Ultimo che prende il nome dal brano che lui ha portato al Festival di Sanremo 2023, arrivando quarto. L’artista è inondato dall’amore dei fan, che aspettavano da tempo questo disco, e prova a spiegare sui social quello che prova in questo momento speciale della sua carriera: “Non è facile descrivere cosa accade per me quando un disco che ho scritto diventa di tutti”, scrive. La pubblicazione del progetto era stata accolta con entusiasmo anche da altri Big dell’ultimo Festival, tra cui Lazza e Mr.Rain.