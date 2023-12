Ultimo dona i diritti d’autore di Non lasciare le mie mani per i bambini in difficoltà

Dal 2019, Ultimo è Goodwill Ambassador di UNICEF. Ha ricevuto questa nomina in occasione di un incontro con gli studenti della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Gandhi di San Basilio, dove l’artista è nato e cresciuto. Nel 2020 ha devoluto parte dell’incasso del suo tour negli stadi per progetti di sviluppo in Mali.