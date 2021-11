Ultimo: Disco di Platino per l’album e Disco d’Oro per il singolo

Per quanto riguarda i singoli, “Karaoke” dei Boomdabash & Alessandra Amoroso è al sesto Platino, “Ostia Lido” di J-Ax al quarto e “Meglio del cinema” di Fedez al primo. Poi c’è Blanco che ha raggiunto il quinto Platino con “Notti in bianco”, il secondo con “Blu celeste” e il primo con “Finché non mi seppelliscono”.