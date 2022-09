Ultimo da record: un italiano su 100 è andato a un suo concerto negli stadi

Con un solo tour negli stadi, il primo per lui, Ultimo ha collezionato più di 600mila spettatori in meno di due mesi. All'arena di Verona, il giovane artista festeggia il successo di “Ultimo Stadi 2022”, i concerti che sono andati in scena questa estate, con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale: ai TIM Music Awards, riceve il “bigliettone” e si prepara a fare il bis nel 2023.