Ultimo crea musica con la fidanzata Jacqueline: “Il nuovo disco è un’esigenza”

Ultimo aggiorna i fan a cuore aperto, con un lungo post che alimenta solo l’attesa: “Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale”, scrive su Instagram. “Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli… dove tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni”. Al suo fianco in questo lavoro, ovviamente, non poteva mancare Jacqueline Luna di Giacomo: la fidanzata dell’artista, infatti, appare sorridente alle sue spalle, mentre lui è impegnato al piano, davanti al microfono, a creare canzoni.