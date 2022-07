Ultimo conquista il Circo Massimo: “Ho pianto come un bambino”

Ultimo si è esibito al Circo Massimo di Roma davanti a 70mila persone, o meglio, “70mila Pianeti”, come li ha definiti lui citando il suo album d'esordio. Prima di iniziare il live, che fa parte di “Ultimo Stadi 2022” con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale, l'artista ha confessato di sentirsi emozionato come poche volte nella vita.