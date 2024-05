Ultimo canta in strada con i fan per festeggiare il primo posto di “Altrove”

La notizia del primo posto di “Altrove” ha raggiunto Ultimo proprio mentre stava provando in vista dell'imminente tour, che per la terza estate consecutiva lo vedrà protagonista negli stadi di tutta Italia. Ultimo non ci ha pensato due volte ed è subito uscito in strada per festeggiare con la sua gente: ad aspettarlo, come sempre, c'erano tantissime persone. Con loro, accompagnandosi con la sua inseparabile chitarra, ha cantato proprio “Altrove”, la title-track del disco.