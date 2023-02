Ultimo: “Amo le canzoni e la musica, voglio dirlo a Sanremo con Alba”

Il 17 febbraio esce l’album “Alba” con 14 canzoni

E’ un disco molto importante per me, l’ho scritto quasi tutto dopo il tour, è fresco, è stato realizzato in questi sei mesi, ogni brano è un mondo a sé, non è un concept album come il precedente ‘Solo’ che parlava di salute mentale e solitudine. Sono curioso di vedere quanto la gente possa rispecchiarsi nelle canzoni. Quando scrivi di vai a guardare dentro, è un lavoro di analisi forte. Non riesco a trattenermi dallo scrivere: con la canzone Alba mi sembrava di essere un tramite, era come se il brano già esistesse. In realtà penso che certe cose vengano da lontano. Quando mi metto a scrivere riesco anche a scoprire nuove stanze di me che non avevo mai aperto. Dobbiamo guardarci un po’ di più dentro, siamo troppo presi dalle cose materiali che poi non rimangono