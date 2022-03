Ultimo, al via i preparativi per il tour negli stadi: “Ma siete pronti?”

La data Zero è in programma il 5 giugno a Bibione; quindi, fino alla fine di luglio, i concerti toccheranno gli stadi di Firenze, Ancona, Torino, Napoli, Modena, Bari, Pescara, Catania e Milano, facendo tappa anche due volte in diverse città. All’appello non può mancare Roma che, prima dell’ultima doppia data milanese, ospiterà un appuntamento speciale al Circo Massimo.