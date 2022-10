Ultimo: 10 righe da Londra che ci svelano un sacco di cose

I live, che coinvolgono anche San Siro a Milano per il 17 e 18 luglio, prendono il nome de “La favola continua...”. “Spero proseguirà per anni” è la promessa di Ultimo ai fan che si aggiunge a questa considerazione. “So che mancano all’appello tante altre città che amo e dove potremmo suonare, ma il progetto è lungo e non ho intenzione di fermarmi neanche un anno, quindi non preoccupatevi”.