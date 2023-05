Ultimo - Vivo coi sogni appesi: il docufilm incassa i complimenti di Laura Pausini

All’interno di “Ultimo - Vivo coi sogni appesi”, non mancano alcune chicche come un video, datato 2013, in cui un giovanissimo Ultimo canta “Sally” di Vasco Rossi al pianoforte, a torso nudo. Un frammento di questa parte è finito anche sui social dell’artista: “Rivederlo ora mi fa strano, mi sento quasi in imbarazzo perché percepisco che cantavo imitandolo, risultando a tratti comico… ma d’altronde è un po’ come farebbe un bimbo col suo supereroe preferito”, aggiunge ancora l’artista. “10 anni fa cantavo per un paio di amici con questa ‘disperazione’ perché sentivo di volercela fare, ma era dura… Non ho mai smesso però di scrivere e suonare, giorno dopo giorno, arrivando a prendermi la vita che immaginavo per me”.