Tutto accade: album verità di Alessandra Amoroso 2.0 (“gelosa” di San Siro)

Nel video del singolo “Tutte le volte” c'è il corpo di ballo: lo avrà anche a San Siro? Ballerà? “Sicuramente l'altro giorno ho parlato con la coreografa e ballerina Veronica Peparini e le ho detto che dobbiamo fare qualcosa di meraviglioso a San Siro: quindi ho già detto tante cosine!”. Alessandra Amoroso è sportiva e ama giocare a pallone: approfitterà del prato di San Siro per fare una partita con la family del tuo team? “Mi sa che per quei giorni San Siro sarà bello full, cioè pieno di tanta roba, quindi magari prendiamo che ne so un campetto vicino. Però la cosa bella, che sarà meravigliosa, è proprio quel passaggio così grande per me e per la mia famiglia itinerante come la chiamo io: saremo tutti insieme a festeggiare questo giorno speciale. È un punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza per tutti noi, poi soprattutto perché molti di loro stanno con me da 13 anni, quindi diciamo che siamo cresciuti insieme, no? Hanno i figli che hanno la stessa età del mio percorso di questa vita meravigliosa nella musica. Quindi sarà una bella serata di festa, sì, per tutti noi”. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita online e nei punti vendita abituali. Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà alla serata.