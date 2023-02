Tutti in piedi per il duetto di Gianni Morandi e Sangiovanni

Come preannunciato da Amadeus durante la conferenza stampa di lunedì 6 febbraio, Sangiovanni ha raggiunto Gianni Morandi sul palco dell'Ariston per cantare "Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte". Il brano ripropone in una nuova veste il successo senza tempo "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", che festeggia i 60 anni dalla sua pubblicazione nel 1963.