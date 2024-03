Tuta gold è il singolo più venduto per la terza settimana consecutiva

Tornando ai brani più venduti della settimana secondo la Federazione Industria Musicale Italiana, la top 15 è interamente occupata da Sanremo 2024. Dopo Tuta Gold di Mahmood, c’è I p’ me Tu p’ me di Geolier; Sinceramente di Annalisa; La noia della vincitrice Angelina Mango; Casa mia di Ghali; 100 messaggi che Lazza ha cantato in anteprima l’ultima sera del Festival; Un ragazzo una ragazza dei The Kolors; Click boom! di Rose Villain; Tu no di Irama; Vai! di Alfa; Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri; Diamanti grezzi di Clara; Apnea di Emma; Tutto qui di Gazzelle e Pazza di Loredana Bertè.