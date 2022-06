Tullio De Piscopo, Leone d’Oro alla carriera: dalla batteria a Pino Daniele

Quella di Tullio De Piscopo è una vita da sempre sul palco. Fra i momenti indimenticabili della sua carriera c’è sicuramente la super band di Pino Daniele, di cui era una colonna. Talvolta si è prestato anche come cantante, unendo il suo amore per il ritmo al pop e riuscendo a creare hit come “Andamento lento” e “Stop Bajon”.