Tris a Roma e Milano e cinque nuove città per i live "Unplugged" di Achille Lauro

Per Achille Lauro è ancora Natale e così ha fatto un grande regalo a tutti i suoi fan, annunciando sette nuove date degli eventi speciali "Unplugged". Da 4 diventano quindi 11 gli eventi speciali in cui l'artista per la prima volta della sua carriera si esibirà in versione acustica a teatro. Data la grande richiesta, le date all'Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano triplicano.