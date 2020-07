Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “ Completamente ” e “ Riccione ” e i singoli “ Non avere paura ” (certificato doppio disco di platino), “ I nostri anni ” (certificato disco d’oro) e il più recente “ Ma lo vuoi capire? ”, pubblicato lo scorso venerdì 17 aprile.

A causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e all’impossibilità di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19, il tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso viene posticipato alla primavera del 2021 . Così come il Sulle Nuvole Tour , anche l’uscita del nuovo album di Tommaso Paradiso è programmata nei primi mesi del prossimo anno e sarà anticipata dalla pubblicazione di un singolo inedito in arrivo alla fine di questa estate.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso dopo Ma lo vuoi capire? esce a fine estate e il ritorno in concerto del cantante con il Sulle nuvole Tour è rinviato alla primavera 2021 : ecco le nuove date dei concerti , che seguiranno la pubblicazione di un album a inizio anno. I biglietti sono di nuovo in vendita a partire dalle ore 12.00 di oggi: quelli precedentemente acquistati rimangono validi. A brevissimo anche le informazioni sul recupero della data di Bari .

