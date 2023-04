Tommaso Paradiso, “Viaggio intorno al sole” è il brano più trasmesso

“Grazie”, accompagnato da un cuoricino, è il semplice commento che Tommaso Paradiso ha lasciato sui social, per festeggiare il primo posto nella graduatoria settimanale realizzata da EarOne. A influire sulle rilevazioni, anche il Disco Italia degli ultimi 7 giorni che ha spinto “Viaggio intorno al sole” in alta rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana. La canzone non potrà mancare nel prossimo tour nei palasport del cantautore, al via a novembre.