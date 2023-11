Tommaso Paradiso, una notte da Campioni in concerto a Milano

Paradiso è un cantautore con la C maiuscola, di quelli che ormai si fa un po’ fatica a trovare: per questo, non stupisce se quasi tutte le canzoni in scaletta hanno un significato preciso. Ad esempio, il suo ultimo singolo che sanno già tutti è “Blu ghiaccio travolgente”, che l’ha aiutato a uscire da un momento di difficoltà. La sua preferita in assoluto è: “Quando si alza il vento”, mentre fare una classifica del cuore per il pubblico di Milano è un po’ più dura: forse “Questa nostra stupida canzone d’amore” batte tutte le altre.