Tommaso Paradiso, un viaggio attraverso le sue passioni

Tommaso Paradiso è sia un grande autore che un abile performer sul palco. In questo momento cosa gli dà più gusto? “In questo momento particolare della mia vita, metto tantissima passione come performer nella musica dal vivo. Il lavoro d’autore mi piace, ma non quando si suona dal vivo. Quindi quando ho più tempo per raccogliere i pensieri e le idee”, ha raccontato. Il cantautore romano ci ha anche rivelato di non aver mai scritto una canzone cucinando (altra sua grande passione) e in generale di non riuscire a farlo in una condizione di staticità: ha bisogno di muoversi.