Tommaso Paradiso: titolo, copertina e data d'uscita del nuovo album

Sui social, il cantautore romano ha presentato con queste parole il suo attesissimo lavoro in studio: “È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me. Vi amo e vi amerò per sempre”.