Tommaso Paradiso svela la tracklist dell'album “Space cowboy”

Le 11 canzoni dell'album “Space cowboy” sono: “Guardarti andare via”, “Amico vero”, “Magari no”, “Lupin”, “La stagione del Cancro e del Leone”, “Space cowboy”, “È solo domenica”, “Silvia”, “Tutte le notti”, “Vita” e “Sulle nuvole”. Ci sarà anche un featuring nel brano “Amico vero”, ma Paradiso non ha ancora svelato di chi si tratta.