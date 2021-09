Tommaso Paradiso rivela il titolo e il mese di uscita del nuovo album

A corredo dell’annuncio, c'è un lungo post in cui Tommaso paradiso ringrazia il produttore che gli ha dato buca al suo primo provino e che, dandogli questa delusione, l’ha spinto a sognare e a rifugiarsi nelle canzoni: “Ringrazio quell'omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi nella sala prove di via Carlo Mirabello. Mi preparai mesi per quel provino, ma lui, quel produttore, non venne. Semplicemente si dimenticò, o forse nella sua testa quell'appuntamento non era mai esistito. Quella mattina piansi, ero deluso, ma cominciai a sognare. E da lì in poi più le delusioni mi attaccavano più i miei sogni si irrobustivano, mi proteggevano, mi portavano lontano. Quei sogni sono diventati canzoni e le canzoni sono diventate la mia unica salvezza”, ha scritto il cantautore.