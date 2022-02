Tommaso Paradiso, lo “Space Cowboy Tour” si sposta nei teatri: le date

Tommaso Paradiso rinuncia ai palazzetti, ma sceglie i teatri per tornare subito dal vivo con il suo primo tour da solista, dopo l’uscita del disco “Space Cowboy”. Al momento, infatti, non ci sono ancora date certe per il ritorno della musica nei palasport: così, il calendario si arricchisce di tanti nuovi appuntamenti in tutta Italia per permettere a tutti quelli che avevano già acquistato un biglietto di assistere allo show, seppur in una location teatrale diversa da quella prevista in origine.