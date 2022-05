Tommaso Paradiso lancia il brano inedito “Piove in discoteca”

“Piove in discoteca” è un brano scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd. Parla di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti. Intorno a loro c'è solo il sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana.