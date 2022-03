Tommaso Paradiso in tour: “È stato incredibile ed è solo l’inizio”

Tra un concerto e l’altro, il cantante romano non perde di vista le sue passioni, lo sport in primis: sempre attento a tutte le notizie, ha condiviso sui social la gioia per il “Capolavoro” del giovane tennista italiano Jannik Sinner, che nella notte è approdato agli ottavi del torneo Masters 1000 di Miami battendo in rimonta in tre set l’avversario spagnolo Carreno Busta e annullando ben cinque match point.