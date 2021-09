Tommaso Paradiso è pronto a lanciare il suo nuovo singolo “Magari no”, che sarà disponibile dal 15 settembre sulle piattaforme digitali e dal 17 anche in radio. Il brano è il primo estratto dell'album “Space cowboy”, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2022. Al disco seguirà poi un tour nei palazzetti, che prenderà il via il 26 marzo da Jesolo (Venezia).