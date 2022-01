Tommaso Paradiso, il video di Lupin e il ritorno live: “Ho pianto di gioia”

Da mesi, ormai, Tommaso Paradiso si batte per avere risposte certe sulla musica dal vivo. Domani sera, domenica 23 gennaio, è atteso dal secondo show in programma all’Atlantico, nella sua Roma: i due eventi anticipano il nuovo album "Space Cowboy", in uscita il 4 marzo, e il successivo tour nei palazzetti, il primo per l’artista da solista, che al momento resta programmato per la primavera del 2022.