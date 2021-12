Tommaso Paradiso ha il Covid: “Sto bene e rimango a casa, non è un dramma”

C’è anche Tommaso Paradiso tra i tanti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che, in questi giorni hanno scoperto di essere positivi al Covid. Il cantautore lo ha annunciato ai fan con un messaggio in cui rassicura che sta bene e non presenta sintomi. La scoperta con un tampone che gli impedirà di viaggiare: “Ma i drammi sono altri”, dice su Instagram.