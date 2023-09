Tommaso Paradiso, guarda il video del nuovo singolo “Blu Ghiaccio Travolgente”

Ci sono momenti rubati nel backstage dei concerti, riprese in studio in compagnia di altri artisti come Gianni Morandi ed Elisa, spezzoni di trasmissioni televisive a cui ha preso parte e molto altro. Ovviamente, non mancano tante riprese dei concerti di Tommaso Paradiso, dai primi davanti a poche persone con la chitarra in braccio fino a quelli in location incredibili. Per qualche secondo, si vede l'artista sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo nel 2018, quando era ancora il frontman dei Thegiornalisti.