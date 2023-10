A sorpresa, Tommaso Paradiso ha annunciato la prima data del “Tommy Summer Tour 2024”, il suo tour estivo che prenderà il via il 4 luglio con un concerto all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito del Festival Rock in Roma. I biglietti per questa data saranno disponibili dalle 14.00 di domani, lunedì 9 ottobre.