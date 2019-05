Tiziano Ferro conferma che nel 2020 tornerà negli stadi italiani: il tour durerà dalla fine di maggio alla metà di luglio del prossimo anno. Nella sua prima diretta Instagram, l'artista presenta le prime date dei concerti e parla del suo nuovo disco “Accetto miracoli”, anticipato dal singolo “Buona (cattiva) sorte” con lo zampino di Timbaland e Giordana Angi.

La diretta con i fan, che segna il definitivo “battesimo social” di Tiziano Ferro, è durata circa un quarto d'ora ed è stata incentrata sul prossimo tour negli stadi: si parte il 30 maggio 2020 con la data Zero a Lignano Sabbiadoro, quindi i live andranno avanti fino alla metà di luglio. L'ultimo concerto è in programma a Roma, all'Olimpico, esattamente il 16 luglio.

“Non posso dire tutte le date, ma saranno in tutta Italia, isole comprese”, ha aggiunto Tiziano. Oltre a Sicilia e Sardegna, nel 2020 non mancherà nemmeno Napoli: “Non mi hanno mai dato lo stadio San Paolo, ma questa volta...”, ha anticipato. La tournée attraverserà location, e soprattutto stadi, in cui Ferro non si è mai esibito prima: “Sono veramente tante date, non manca nulla”.

Prima di pensare a quello che verrà l'anno prossimo, però, il cantante è concentrato sul presente: il 31 maggio, infatti, esce il nuovo singolo “Buona (Cattiva) Sorte”. La canzone, presentata sui social come “una rinascita”, anticipa “Accetto Miracoli”, il prossimo album di inediti che sarà pubblicato il 22 novembre.

Tiziano ha confermato che la breve clip postata poche ore fa sui social è un'anticipazione di “Buona (Cattiva) Sorte” a tutti gli effetti: infatti, in sottofondo, si sente un pezzo tratto dalla base del brano, realizzata dal grande produttore americano Timbaland. Il cantante, che non vede l'ora di tornare con nuova musica, ha esclamato: “Sono eccitatissimo! Erano tanti anni che non iniziavo l'estate con un singolo, da 'Stop! Dimentica'”.

L'artista ha anche rivelato che la scorsa settimana ha girato il video della canzone, scritto da lui stesso insieme al regista Gaetano Morbioli, con cui ha realizzato già altri filmati in passato. Le riprese sono durate 3 giorni, ma il videoclip non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Quindi, Tiziano Ferro ha parlato delle altre canzoni del disco, che potrebbe contenere alcune collaborazioni: “Credete che io sia così ingenuo da dirvi anche i featuring?”, ha scherzato, senza però specificare se i duetti saranno contenuti nella versione italiana o in quella spagnola di “Accetto Miracoli”. I titoli delle canzoni sono già noti, ma la tracklist del nuovo progetto non seguirà l'ordine dei post con cui Tiziano li ha svelati.

Quello che sappiamo al momento è che l'artista ha lavorato a molte tracce con altri colleghi. Prima su tutti, il nuovo talento della musica italiana Giordana Angi: “L'ho incontrata 5 anni fa e ho prodotto il suo primo singolo. Da quel giorno, abbiamo iniziato a scrivere canzoni, prima ancora che lei partecipasse ad 'Amici'”, ha detto Tiziano parlando della giovane cantante. Giordana ha scritto con lui ben 4 canzoni che faranno parte di “Accetto Miracoli”: la title-track (con la collaborazione anche di Emanuele Dabbono), il prossimo singolo “Buona (Cattiva) Sorte”, “Casa a Natale” e “Seconda pelle”.

Da solo, invece, Ferro ha composto: “Vai ad amarti”, “Balla per me”, “Le tre parole sono due” e “Un uomo pop”. In generale, però, diverse tracce sono state realizzate in collaborazione anche con altri artisti.

Dopo questa sfilza di novità, tra tour e nuovo album, Tiziano Ferro non ha più voluto rivelare altro. Alla fine della diretta Instagram, però, ha lasciato i fan con una sola promessa: “Tenetevi pronti, perché è solo l'inizio!”.

Il cantautore di Latina tornerà per la terza volta negli stadi, dopo “Lo stadio Tour” nel 2015 e “Il mestiere della vita Tour” nel 2017 che, pochi mesi fa, Tiziano aveva proprio ricordato sui social.