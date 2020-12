Spicca il nome di Tiziano Ferro tra gli ultimi artisti premiati dalla FIMI nel 2020. “Accetto Miracoli” ha ricevuto il terzo disco di platino. “In questo anno di paura e fatica, di negozi chiusi e fastidio, questo triplo platino vuol dire tutto per me, tutto. Vuole dire che il mondo ha bisogno anche di cure per l’anima e per lo spirito. E la musica sta lì. In tempi così difficili, grazie per avermi scelto come compagno di viaggio”, ha scritto Tiziano.

Renato Zero ha chiuso quest’anno con il disco d’oro per il Volume 1 di “Zerosettanta”, la trilogia uscita per i suoi 70 anni.

Diversi singoli si sono colorati di platino e d’oro. Parliamo di “Rapide” di Mahmood arrivato al doppio platino e de “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e di “Scooby Doo” dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno entrambi conquistato il disco d'oro.