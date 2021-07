Tiziano Ferro voterà per i Grammy Awards: è nella giuria dell'Academy

Inoltre ha all’attivo 2 Latin Grammy nel 2007 come autore e interprete della canzone No me lo puedo explicar nell’album di Laura Pausini “Yo Canto”, 1 nomination nel 2003 come “Best New Artist” e 2 nomination nel 2013 nelle categorie “Mejor Album” e “Best Contemporary Pop Album” per la partecipazione al disco “Papitwo” di Miguel Bosè.