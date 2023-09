Tiziano Ferro tenta di leggere il suo romanzo, ma i figli… La foto

Tiziano Ferro era impegnato a leggere l’ultima bozza del suo primo romanzo “La felicità al principio”, in uscita il 3 ottobre. Dall’immagine pubblicata sui social, evidentemente i figli non erano d’accordo con lui e hanno provato a far di tutto per disturbarlo, riuscendoci. “Papà prova a leggere le bozze, invano!”, ha scritto col sorriso.