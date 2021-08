Tiziano Ferro scrive a Beau, il cane scomparso un anno fa

Oggi (venerdì 27 agosto), il cantante lo ha ricordato in un messaggio toccante, pubblicato sempre sui social, in cui lo ringrazia per quei quattro mesi passati insieme. "Caro Beau, forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita dopo soli quattro mesi insieme. Cosa avrei dato per incontrarti prima di tanti anni in canile!", ha scritto. "Però voglio dirti grazie, sai? Per gli insegnamenti, la fede e la pazienza. E per l’amore incondizionato, vero e puro anche se avevi ancora addosso le ferite e il dolore dell’abbandono", ha continuato.