Tiziano Ferro: “Rosso Relativo” compie 20 anni e torna con tante sorprese

Trova così una spiegazione quell'hashtag, “#RR20”, che il cantautore aveva iniziato a far circolare in rete pochi giorni fa, scatenando la curiosità dei fan. “Rosso Relativo”, che nel 2002 sarebbe arrivato anche in Spagna e in America Latina, rappresenta ancora oggi il più grande successo della carriera di Tiziano Ferro: le copie vendute superano i due milioni e mezzo, mentre solo in Italia l'album ha collezionato ben 3 Dischi di Platino dalla sua pubblicazione, oltre a un Disco d'Oro da quando si conteggiano anche gli ascolti e gli acquisti in digitale.