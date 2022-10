Tiziano Ferro: nella tracklist Sting, Vecchioni, Ambra, Caparezza e thasup

Roberto Vecchioni invece ha sottolineato come la chiamata di Tiziano sia stata per lui una sorpresa e come sia stato inaspettato anche l’argomento della canzone: “Tiziano mette l’amore in castigo nell’angolo e mi presenta una filastrocca satirico – umorale, saltellante, guizzante, centrata e di un’originalità pazzesca in cui mortifica, svilisce i miti d’oggi, dicendogliene di tutti i colori”, ha dichiarato il professore.