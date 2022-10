“Non so se è caso, fortuna, se me lo merito. E onestamente neanche lo voglio sapere!”, aggiunge ancora il cantautore, dopo aver appreso i risultati delle rilevazioni di EarOne negli ultimi 7 giorni. “Perché tornare dopo tre anni e trovarmi al numero ‘1’ nella classifica radio, genera in me un senso di gratitudine che non conosce logica”.