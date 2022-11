Tiziano Ferro: la lettera al se stesso tra 20 anni

I fan di Tiziano Ferro hanno aspettato tanto: il nuovo disco Il mondo è nostro uscirà venerdì 11 novembre a tre anni dal precedente (di inediti) Accetto miracoli, mentre il TZN 2023 Tour si terrà (da giugno 2023) a sei anni da Il mestiere della vita Tour 2017. Ma lui per chi o per cosa ha atteso tanto tempo? “Potrà sembrare ovvio in questo momento, ma sicuramente accarezzare la sensazione di essere papà”, ha confessato.