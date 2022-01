Tiziano Ferro e il marito Victor hanno salutato per sempre il loro cane Jake, scomparso a un anno dall'adozione. Il cantautore ha postato una foto in cui, in lacrime, dicono addio al cagnolone, insieme a un messaggio commovente. Ha scritto: “Jake, ti chiamavo 'Il ragazzo con tre cuori': due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più”.