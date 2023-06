Tiziano Ferro in tour ricorda Raffaella Carrà. A San Siro, c’è anche Carmen Consoli

L’emozione lascia spazio alle lacrime quando, in un’atmosfera più cupa e raccolta, in tutto San Siro risuona la toccante lettera di Tiziano Ferro per Raffaella Carrà, scomparsa quasi un anno fa: “Raffaella amica mia, ci unisce un racconto infinito. Hai creduto in me da subito, mi hai spinto non solo con le parole, ma con la faccia. Mi hai riempito di complimenti per quello che ritenevi un talento unico. Un giorno mi dicesti che, con me, ti sentivi sempre tranquilla. È il più grande dei privilegi avermi scelto come amico”, recita uno stralcio del lungo messaggio. “Quando sei andata via, ho passato una settimana in ginocchio, non riuscivo a parlare, ero triste e arrabbiato. Non si fa così, non si va via senza dire niente. Una notte in sogno mi hai sorriso e mi hai insegnato che l'addio non conta se la storia che hai scritto è rimasta nel sangue di chi ti ama. Te ne sei andata senza svilire la tua aura di regina”, prosegue la toccante lettera, mentre in sottofondo lo stesso Tiziano intona “A far l’amore comincia tu”. “Ma basta malinconia, so che avresti voluto ti ricordassi così”, conclude Ferro riuscendo, anche in un momento del genere, a far ballare tutti con “E Raffaella è mia”.