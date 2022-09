Tiziano Ferro: il video de “La vita splendida” e la copertina del nuovo album

La pubblicazione de “Il mondo è nostro” sarà seguita nel 2023 da un tour negli stadi italiani che, dopo gli ultimi rinvii, prenderà il via il 7 giugno a Lignano Sabbiadoro per poi proseguire fino a metà luglio con diverse tappe a Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancona, Modena e Padova. Oltre ai brani del nuovo album, nei live non mancheranno i più grandi successi della carriera di Tiziano Ferro: i biglietti sono disponibili.