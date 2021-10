“Questo ragazzo non ha certo bisogno di me e del mio post”, scrive Tiziano Ferro in una Storia su Instagram, “ma l'orgoglio che provo nel vedere un talento simile crescere e imporsi, è incontenibile”. Quindi, il messaggio si chiude con una frase rivolta direttamente a Ultimo: “Grazie perché i cantautori italiani... non li ferma nessuno”.