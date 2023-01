Tiziano Ferro: gli auguri di buon anno con la figlia (sul profilo di Vasco)

“Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici”, recita il messaggio social di Tiziano Ferro. “Vi voglio bene: buon anno!”. L’artista, papà di due bambini, un maschio e una femmina, ha scelto di accompagnare il post con uno scatto che lo mostra dolcemente insieme alla sua Margherita: questione di “par condicio”, ha specificato, dopo che si era mostrato invece insieme al piccolo Andres in occasione di Natale (come potete vedere nella foto in alto).