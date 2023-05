Tiziano Ferro fa impazzire Milano: che finale per #rilive!

È arrivato da Los Angeles appositamente per essere di nuovo in Piazza Duomo, a Milano. Tiziano Ferro torna a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO e chiude la decima edizione milanese dell'evento, che però tra poco più di un mese farà il bis a Palermo. Il nuovo singolo di Tiziano Ferro e altri due successi che, per tutti, è impossibile non conoscere a memoria fanno letteralmente cantare e ballare chiunque.