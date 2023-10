Tiziano Ferro e la riflessione sul suo difficile periodo: "Sono fortunato"

Per Tiziano Ferro questa è una settimana speciale: il 3 ottobre uscirà il suo primo romanzo "La felicità al principio". A riguardo, ha infatti affermato "Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore". A causa del momento delicato della sua vita, Tiziano Ferro non potrà fisicamente recarsi alle presentazioni del romanzo, previste in alcune delle principali città italiane. Gli appuntamenti saranno quindi svolti online.