Tiziano Ferro e il primo disco di Giusy Ferreri: “Bei ricordi”

Tiziano Ferro e Giusy Ferreri, una collaborazione e un’amicizia che nasce nel 2008. Sono passati 13 anni da quando Tiziano scrisse per Giusy le sue prime canzoni e produsse il suo album d’esordio, ma lui ricorda ancora benissimo quei giorni. Il cantautore ne ha parlato sui social: “Non so perché, ma non smetto di pensare a quel periodo”, ha scritto infatti su Instagram.